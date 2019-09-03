Теннисист Медведев думал, что не сможет доиграть матч с Вавринкой из-за болей в бедре

Встреча между Медведевым и Вавринкой завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Она продолжалась 2 часа 33 минуты. Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, кто сумел выйти в полуфинал турнира Большого шлема, тогда до полуфинала US Open дошел Михаил Южный.

ТАСС, 4 сентября. Россиянин Даниил Медведев испытывал боли в бедре во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата США (US Open) против швейцарца Стэна Вавринки, он думал, что ему не удастся завершить встречу. Об этом 23-летний теннисист рассказал в эфире телеканала Eurosport.

"Матч действительно был очень странный, у меня вновь очень болело бедро, и я думал, что не смогу продолжать. Но я счастлив, что прошел в полуфинал. Перед матчем я чувствовал себя великолепно и использовал тейпы, чтобы поддержать себя, но в первом сете, когда начались проблемы с бедром, я уже принял болеутоляющее, которое начало действовать под конец первого сета. Буду стараться выложиться по максимуму [в полуфинале]", - сказал Медведев.

В матче третьего круга против испанца Фелисиано Лопеса Медведев поругался с арбитром, бросив в его сторону ракетку, а также вырвал полотенце у одного из болбоев, а после швырнул его на корт. Зрители после этого стали освистывать каждое действие россиянина на турнире. После матча с Вавринкой Медведев принес извинения болельщикам.

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету пять титулов на турнирах ATP. Теннисист впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Большого шлема, он одержал 11-ю победу подряд. Благодаря этой победе Медведев поднимется на четвертую строчку обновленного рейтинга ATP, который будет опубликован по итогам US Open.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.