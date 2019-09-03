СМИ: экс-футболист "Реала" Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

ТАСС, 4 сентября. Немецкая полиция подозревает бывшего защитника испанского "Реала" и сборной Германии по футболу Кристофа Метцельдера в распространении детской порнографии. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, сотрудники полиции провели обыск в квартире у 38-летнего Метцельдера, в ходе которого конфисковали мобильный телефон спортсмена. По версии следствия, девушка Метцельдера обратилась в полицию три недели назад из-за того, что бывший защитник отправил ей в мессенджер 15 фотографий, содержащих детскую порнографию. Отмечается, что футболист не был арестован.

"Мы проводим расследование в отношении 38-летнего гражданина Германии по подозрению в распространении публикаций, содержащих детскую порнографию, в том числе цифровых снимков", - сказала представитель прокуратуры Гамбурга.

Метцельдер выступал за "Реал" с 2007 по 2010 год, став в составе испанского клуба чемпионом страны. Также он играл за немецкие "Пройссен", "Боруссию" (Дортмунд), с которой стал чемпионом Германии и дошел до финала Кубка УЕФА, "Шальке" и "Хальтерн". За сборную Германии Метцельдер провел 47 матчей, став серебряным (2002) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира, а также серебряным призером чемпионата Европы (2008).