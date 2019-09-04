"Зенит" сыграет с "Енисеем" в 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС, 4 сентября. Стали известны все пары 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Жеребьевка турнира прошла в среду в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" встретится с красноярским "Енисеем", московский ЦСКА получил в соперники владикавказскую "Аланию", столичный "Локомотив" сыграет против калининградской "Балтики", "Краснодар" проведет встречу с "Нижним Новгородом".

Московское "Торпедо" встретится с самарскими "Крыльями Советов", ярославский "Шинник" сыграет против "Сочи", клуб из Ростовской области "Чайка" сразится с "Уфой", томская "Томь" сыграет с "Тамбовом".

"Камаз" (Набережные Челны) сыграет с московским "Спартаком", "СКА-Хабаровск" встретится с грозненским "Ахматом", воронежский "Факел" сразится с тульским "Арсеналом", а московское "Чертаново" - с "Оренбургом". Саранская "Мордовия" встретится с "Ростовом", владивостокский "Луч" сыграет с московским "Динамо", новороссийский "Черноморец" - с екатеринбургским "Уралом", а подмосковные "Химки" - с казанским "Рубином".

В случае успешного выступления московские ЦСКА и "Спартак" могут встретиться в четвертьфинале турнира.

Матчи 1/16 финала турнира пройдут 25-26 сентября. Клубы Российской премьер-лиги будут играть в гостях. Победителем Кубка России прошлого сезона является "Локомотив".