Нурмагомедов не стал проводить открытую тренировку перед боем с Порье

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 4 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не стал проводить открытую тренировку перед боем против американца Дастина Порье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я сейчас нахожусь в процессе сгонки веса, после тренировки. Поэтому я бы пообщался с вами и ответил на ваши вопросы", - сказал россиянин, обращаясь к зрителям.

При этом его соперник провел открытую тренировку.

Поединок Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 242.