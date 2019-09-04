Российские волейболистки уступили итальянкам в матче 1/4 финала чемпионата Европы

Россиянки проиграли со счетом 1-3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25). В полуфинале итальянки сыграют со сборной Сербии, которая ранее в среду оказалась сильнее команды Болгарии (3-0). Полуфинальный поединок пройдет в Анкаре в субботу.

ТАСС, 4 сентября. Женская сборная России по волейболу уступила команде Италии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла в польской Лодзи.

Еще одним полуфиналистом стала команда Турции, переигравшая голландок (3-0). В матче 1/2 финала она сыграет с победителем поединка между сборными Польши и Германии, который состоится позднее в среду.

На групповом этапе российские волейболистки заняли второе место, обыграв команды Белоруссии, Швейцарии, Испании и Словакии и уступив команде Германии. В матче 1/8 финала россиянки оказались сильнее команды Бельгии (3-1).

В соревнованиях принимали участие 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки, а россиянки завершили выступление на стадии 1/4 финала.