Минспорт подготовил концепцию здорового образа жизни и ожидает ее утверждения

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта подготовило концепцию информационной компании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на мотивации граждан к физическому развитию, и готовится к ее утверждению в правительстве. Об этом сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, министр спорта РФ Павел Колобков.

"Концепция практически готова, разработана, сейчас мы ее будем утверждать. Более того, мы разработали фирменный стиль (одежды со слоганом "Спорт - норма жизни" - прим. ТАСС), она понятна, понятна целевая аудитория, подходы и механизмы пропаганды. С другой стороны, мы уже реализуем программу, проходят акции, у нас все наши спортивные мероприятия направлены на это", - сказал министр.

Как ранее говорил Колобков, уже сейчас почти 40% граждан РФ занимаются спортом при плановом показателе в 36%. В основном это школьники и студенты - 83% из них регулярно занимаются спортом. Огромную роль для привлечения граждан к занятиям спортом сыграли и крупные спортивные соревнования, которые прошли в России, отмечал он.

Колобков подчеркнул, что и работодатели должны заниматься пропагандой спорта и поддержкой спортивных мероприятий для своих сотрудников. "У нас на протяжении [прошлых] 20 лет работодатели прекращали поддержку спорта. Сейчас надо эту ситуацию переломить. Для этого есть ряд экономических стимулов", - отметил министр. Отдельные организации, такие как РЖД, Сбербанк, "Ростех" - занимаются поддержкой спортивных клубов, напомнил он. Но все же пока работодателям экономически не выгодно глубоко погружаться в спорт, и Минспорт будет работать над изменением этой ситуации, заверил министр.