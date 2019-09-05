Черчесов: все футболисты сборной России готовы к матчу с шотландцами

ГЛАЗГО /Великобритания/, 5 сентября. /ТАСС/. Все игроки сборной России по футболу находятся в полной физической готовности перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против шотландцев. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"У нас было несколько дней на подготовку, - сказал Черчесов. - Все идет своим чередом, у игроков нет болячек. Завтра будет не рядовая игра, не каждый день играем против шотландцев, мы прекрасно понимаем, кто наш соперник, и внимательно смотрим на турнирную таблицу. Завтра, можно сказать так, будет игра за шесть очков".

"Как бы игра ни сложилась, остается еще пять игр, всего можно набрать 18 очков. Мы бы не хотели заниматься математикой, - отметил главный тренер сборной России, отвечая на вопрос, как поменяет расклад сил в группе поражение от шотландцев. - У команд будут одинаковые шансы. Понятно, что у шотландцев будут свои зрители, но мы готовы к этому".

"Опыт подсказывает, что новым игрокам будет непросто не только проявлять себя на поле, но и вливаться в коллектив. Мы присматриваемся к молодым - [Зелимхану] Бакаеву и [Николаю] Комличенко", - добавил Черчесов.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.