Путин поручит Минспорту проработать вопрос развития спорта на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручит Минспорту проработать вопрос финансирования создания на Дальнем Востоке спортивных сооружений.

"Очень бы хотелось развивать Владивосток разносторонне, и не только создавать кластер культурный, о котором вы знаете, но и спортивные сооружения создавать", - заявил он в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В этой связи президент вспомнил о том, как катался на горных лыжах на Камчатке, и подчеркнул, что на Дальнем Востоке есть чем заняться в плане спорта.

Путин подчеркнул, что вопрос связан с проблемой финансирования. "Но идея хорошая. Мы подумаем. Соответствующее поручение Минспорту я дам", - заключил он.