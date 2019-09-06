Российские баскетболисты проиграли полякам в матче второго раунда Кубка мира

ТАСС, 6 сентября. Мужская сборная России по баскетболу уступила команде Польши со счетом 74:79 в первом матче второго группового раунда Кубка мира в Китае. Встреча прошла в Фошане.

Самым результативным игроком в составе россиян стал Михаил Кулагин, набравший 21 очко, Андрей Воронцевич оформил дабл-дабл (11 очков + 10 подборов). В составе сборной Польши больше всех очков набрал Адам Вачиньски (18). Позднее в пятницу в другом матче группы I аргентинцы сыграют с венесуэльцами.

Сборная Польши одержала четвертую победу подряд на турнире и возглавляет группу I с 8 очками, следом идут аргентинцы (6 очков после трех матчей), россияне (6 баллов после четырех игр) и венесуэльцы (5 очков после трех встреч). В следующем матче сборная России встретится с командой Венесуэлы, встреча пройдет 8 сентября. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые два места. Российские баскетболисты потеряют шансы на выход в плей-офф, если сборная Аргентины обыграет команду Венесуэлы.

Во втором групповом раунде каждая сборная проведет по два поединка против команд, с которыми она не встречалась на предварительном этапе (в случае с россиянами - это сборные Польши и Венесуэлы). Очки, заработанные в матчах предварительного этапа, суммируются с турнирными баллами, добытыми в матчах второго группового раунда.

На предварительном этапе выступали 32 команды, которые были поделены на восемь групп, во второй групповой раунд вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Команды, занявшие третье и четвертое места в своих группах, играют за 17-32-е места. По итогам Кубка мира семь команд завоюют лицензии на Игры-2020.

Сборная России в предыдущий раз принимала участие в турнире в 2010 году, заняв тогда седьмое место. Лучшим результатом российских баскетболистов на Кубках мира (прежнее название - чемпионат мира) является второе место (1994, 1998). Сборная СССР трижды становилась чемпионом мира (1967, 1974, 1982), трижды завоевывала серебряные медали (1978, 1986, 1990) и два раза - бронзовые (1963, 1970). Кубок мира завершится 15 сентября.