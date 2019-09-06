Футболист сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы

ТАСС, 6 сентября. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче восьмого тура чемпионата России против "Ростова". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча "Локомотив" - "Ростов" прошла в Москве 31 августа и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Миранчук получил повреждение в первом тайме и был заменен. В тот же день стало известно, что из-за травмы Миранчук не сможет помочь сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы с командами Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября), вместо него в сборную был вызван полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов.

"Первые три дня после игры с "Ростовом" Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего была сделана МРТ, по результатам которой определили точные сроки восстановления - Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Миранчук провел все восемь матчей в чемпионате России, на счету 23-летнего полузащитника три мяча и одна голевая передача. "Локомотив" после восьми туров занимает пятое место в таблице.