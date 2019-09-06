КХЛ оштрафовала "Куньлунь" за несоблюдение регламента на матче с "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь" оштрафован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) за несоблюдение регламента в первом домашнем матче сезона против уфимского "Салавата Юлаева". Об этом на пресс-конференции сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В матче с "Салаватом", который прошел на арене в Шэньчжэне 3 сентября, не были закреплены должным образом ворота, также были проблемы с открытием калитки на скамейку штрафников. Первый период встречи из-за постоянных остановок растянулся на 40 минут.

"Мы считаем это форменным безобразием, это не соответствует уровню спортивной державы, которой является Китай. Клуб оштрафован за ту игру, это было нарушение регламента, - сказал Чернышенко. - Нас совершенно не устраивает посещаемость матчей "Куньлуня" (первый домашний матч посетили 3500 зрителей, второй - 800 - прим. ТАСС). Она портит все впечатление от тех успехов, которые есть у других клубов".

"Мы понимаем, что это временные трудности китайской команды, которая скитается без домашней арены. "Куньлунь" нас заверяет, что в Пекине таких проблем не будет", - добавил президент КХЛ.

В Шэньчжене "Куньлунь" также проведет матчи с "Барысом" (8-9 сентября) и "Трактором" (14-15 сентября).