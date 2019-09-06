Тренер "Коннахта" считает матч со сборной России по регби хорошей подготовкой к сезону

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч клуба "Коннахт" со сборной России по регби поможет ирландской команде подготовиться к новому сезону. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил главный тренер ирландского клуба Энди Френд.

Мужская сборная России по регби 7 сентября проведет товарищеский матч против "Коннахта" на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Этот матч станет последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира, который стартует 20 сентября в Японии.

"Для нас сыграть со сборной России - это очень большая честь. Сейчас у нас межсезонье и матч с российской командой - отличный способ подготовиться к новому сезону. Наш сезон открывается 28 сентября, мы привезли сюда как молодых игроков, так и опытных. Эта игра должна помочь команде сыграться", - сказал Френд.

Также "Коннахт" выступает в Кубке европейских чемпионов. В ноябре 2015 года "Коннахт" сыграл матч против российского клуба - красноярского "Енисея-СТМ" в рамках Кубка Вызова (31:14 в пользу "Коннахта").

"Когда мы играли с "Енисеем", было очень холодно, рад, что сейчас в Москве не такая погода. Утром мы провели тренировку, светило солнце. Надеюсь, завтра будет такая же погода", - отметил капитан ирландского клуба Куинн Ру.

"Коннахт" основан в 1885 году, он является одним из четырех профессиональных клубов страны и принимает участие в Pro14 - ежегодном клубном турнире, в котором выступают команды из Ирландии, Италии, Уэльса, Шотландии и ЮАР. В прошлом сезоне "Коннахт" занял третье место в группе А и вышел в плей-офф турнира, где вылетел в четвертьфинале, проиграв ирландскому "Ульстеру" (13:21). В сезоне-2015/16 "Коннахт" стал победителем турнира (в том сезоне в розыгрыше принимали участие 12 команд).