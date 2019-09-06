Аблязин вошел в предварительный состав сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике

ТАСС, 6 сентября. Денис Аблязин включен в предварительный состав сборной России для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее в предварительный состав российской команды на турнир вошли Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович, Владислав Поляшов, Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова и Анастасия Агафонова. Согласно регламенту соревнований, тренеры сборных, принимающих участие в турнире, должны определиться с окончательном составами к 16 сентября.

Аблязин завоевал две серебряные медали Олимпийских игр в опорном прыжке (2012, 2016) и одну - в командных соревнованиях (2016). Также на его счету две бронзовые медали Игр - в вольных упражнениях (2012) и в упражнениях на кольцах (2016). Аблязин является чемпионом мира, также на его счету одна серебряная и одна бронзовая награды мировых первенств. На чемпионатах Европы на его счету восемь золотых медалей, четыре серебряные и две бронзовые.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте.