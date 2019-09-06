Баташова считает, что недопонимание с тренером помешало показать достойный результат на ЧМ

Чемпионкой мира 2019 года в личном турнире стала представительница Белоруссии Ольга Силкина, второе место заняла представительница Италии Елена Микелли, бронзовая награда досталась Кейт Френч из Великобритании. Баташова заняла 11-е место, другая россиянка Гульназ Губайдуллина, у которой на первом рубеже отказало оружие, - 34-е.

БУДАПЕШТ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Ульяна Баташова, перед чемпионатом мира по современному пятиборью занимавшая в мировом рейтинге наивысшее среди россиянок пятое место, не сумела показать на главном турнире года достойный результат в том числе из-за возникшего недопонимания с тренером. Об этом Баташова сообщила ТАСС.

"Мне кажется, сегодняшний результат сложился из всех недочетов, которые у меня проявились в течение сезона. Я была зациклена на каких-то глобальных вещах, а небольшим шероховатостям не уделяла должного внимания. И все это помешало показать здесь свой результат", - считает Баташова.

"Я недовольна своим фехтованием. Это не связано с волнением. Просто с тренером какие-то недопонимания сложились в последнее время, поэтому я немного себя потеряла именно в фехтовании. Я думаю, все надо возвращать", - продолжила собеседница ТАСС.

Баташова призналась, что испытывает обиду от того, что не удалось в этом году завоевать олимпийскую лицензию. "Но впереди есть еще следующий сезон. Конечно, передо мной стояла цель завоевать путевку в Токио-2020 в этом году, но не получилось. Будем работать дальше, этот чемпионат мира выявил мои слабые места", - заключила спортсменка.

Чемпионат мира по современному пятиборью в Будапеште завершится 8 сентября.