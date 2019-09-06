Болельщик после победы сборной России в Глазго получил на поле футболку от Джикии

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 сентября. /ТАСС/. Поклонник российской национальной команды после матча против сборной Шотландии сумел прорваться к полю и получить футболку от защитника Георгия Джикии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года обыграла команду Шотландии со счетом 2:1. По ходу встречи подопечные Станислава Черчесова уступали сопернику, но смогли одержать волевую победу.

После того, как прозвучал финальный свисток, один из болельщиков выбежал на поле и получил футболку от Джикии. Затем его задержали сотрудники службы безопасности стадиона.

Российская команда занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков после пяти игр. Лидирует сборная Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанские футболисты (7), далее идут команды Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.