{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Болельщик после победы сборной России в Глазго получил на поле футболку от Джикии

Поклонника российской команды задержали сотрудники службы безопасности стадиона

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 сентября. /ТАСС/. Поклонник российской национальной команды после матча против сборной Шотландии сумел прорваться к полю и получить футболку от защитника Георгия Джикии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года обыграла команду Шотландии со счетом 2:1. По ходу встречи подопечные Станислава Черчесова уступали сопернику, но смогли одержать волевую победу.

После того, как прозвучал финальный свисток, один из болельщиков выбежал на поле и получил футболку от Джикии. Затем его задержали сотрудники службы безопасности стадиона.

Российская команда занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков после пяти игр. Лидирует сборная Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанские футболисты (7), далее идут команды Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Кларк: шотландские футболисты позволили россиянам диктовать условия игры
Шотландцы забили первыми, но проиграли сборной России на своем поле
Читать полностью