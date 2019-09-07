Мужская сборная России по хоккею на траве сыграет в олимпийской квалификации

ТАСС, 7 сентября. Мужская команда России по хоккею на траве примет участие в олимпийских квалификационных матчах. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея на траве России (ФХТР).

Сборная России находилась в резервном списке команд, претендующих на участие в олимпийской квалификации, и получила возможность сыграть в матчах после отказа одной из сборной. "Мы подтвердили участие мужской сборной России в олимпийских квалификационных матчах, - сказал генеральный секретарь ФХТР Никита Юкляевских. - Конечно, нам предстоят встречи с серьезным соперником при любом итоге жеребьевки, но так или иначе теоретические шансы на попадание на Олимпиаду-2020 еще остаются".

Жеребьевка пар олимпийских квалификационных матчей пройдет 9 сентября в штаб-квартире Международной федерации хоккея на траве (FIH) в Лозанне. Возможными соперниками россиян являются команды Австралии (если не выиграет Кубок Океании), Нидерландов, Индии и Германии. Женская сборная России также примет участие в олимпийском отборе на Игры-2020. Возможными соперниками россиянок являются немки, британки, испанки и австралийки.

Квалификационные матчи пройдут с 25 октября по 3 ноября.

Всего в олимпийском турнире выступят по 12 мужских и женских сборных. В мужской части соревнований участие в Играх в Токио на данный момент гарантировали команды Аргентины, ЮАР, Бельгии и Японии (на правах организатора), в женской - сборные Аргентины, ЮАР, Нидерландов и Японии (на правах организатора). Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Мужская и женская сборные России по хоккею на траве ни разу в своей истории не принимали участия в Олимпиадах. В 1980 году советские хоккеисты и хоккеистки завоевали бронзовые награды на Играх в Москве, это является наивысшим достижением в истории отечественного травяного хоккея.