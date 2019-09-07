Россияне Осипова и Ирдынеев завоевали серебро финала Кубка мира по стрельбе из лука

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россияне Елена Осипова и Эрдэм Ирдынеев проиграли представителям Южной Кореи в матче за золотую медаль в стрельбе из классического лука в миксте на финальном этапе Кубка мира. Соревнования проходят в спорткомплексе "Лужники" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу спортсменов из Южной Кореи. Бронзовые награды в данном виде программы не разыгрывались.

Кубок мира по стрельбе из лука проводится ежегодно с 2006 года. Россияне до этого ни разу не завоевывали наград в миксте в стрельбе из классического лука. Южнокорейские лучники в седьмой раз стали победителями финала Кубка мира в данном виде программы, одержав победу в четвертый раз подряд.

Финал Кубка мира завершится позднее в субботу.