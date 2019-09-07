СМИ: киевское "Динамо" потратило €380 млн, выделенных УЕФА на развитие футбола Украины

ТАСС, 7 сентября. Украинское "Динамо" из Киева потратило около €380 млн, которые выделил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Федерации футбола Украины (ФФУ) на развитие футбола в стране. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на сайт Football Leaks.

По информации источника, УЕФА за 15 лет перечислил в украинскую федерацию футбола €380 млн, финансовые средства поступали на счет компании Newport Management, которая располагалась на Виргинских островах. В 2016 году сотрудники УЕФА посетили офис "Динамо" для проверки на соблюдение финансового fair play, в результате выяснилось, что клуб финансируется третьим лицом - компанией Newport Management, владельцем которой является президент "Динамо" Игорь Суркис, его брат Григорий был на тот момент руководителем ФФУ. Отмечается, что деньги УЕФА перечислялись на тот же счет, с которого сотрудникам "Динамо" выплачивалась зарплата.

Утверждается, что между компанией Newport Management и украинской федерацией с 1999 года существует соглашение, которое дает компании полный контроль над финансовыми операциями ФФУ. В 2016 году УЕФА получил письменный запрос на перевод платежей на счет на Кипре. В 2017 году один из сотрудников УЕФА направил письмо адвокатам с отчетом финансовых перемещений, а затем организация начала расследование, которое продолжается в настоящий момент. "Динамо" опровергает заявления о финансовых махинациях.

Игорь Суркис владеет киевским "Динамо" с 2002 года.