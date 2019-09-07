Француз Бело победил на чемпионате мира по современному пятиборью

БУДАПЕШТ, 7 сентября. /ТАСС/. Француз Валентен Бело завоевал золотую медаль в индивидуальном турнире на чемпионате мира по современному пятиборью. Турнир проходит в Будапеште.

В сумме за все дисциплины Бело набрал 1468 баллов. Второе место занял представитель Великобритании Джозеф Чун (1453), третьим стал Чун Вун Тэ из Южной Кореи (1452). Россиянин Александр Лифанов занял 22-е место (1398), Данил Калимуллин - 23-е (1396).

На турнире разыгрывались лицензии на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, российские спортсмены не смогли их завоевать. В августе на чемпионате Европы лицензию на участие в Олимпиаде завоевал Лифанов.

Чемпионат мира по современному пятиборью завершится 8 сентября.