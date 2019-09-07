Шлеменко считает, что Нурмагомедову не имеет смысла встречаться с Фергюсоном в январе

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову не имеет смысла спешить с организацией следующего боя, соперником по которому может стать американец Тони Фергюсон. Такое мнение ТАСС высказал российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко.

В субботу Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. Его следующим соперником должен стать еще один американец Фергюсон. Бой может состояться в начале января.

"Фергюсон является самым очевидным вариантом, он должен был стать соперником Хабиба еще до Дастина. Пока я не вижу никого другого, кто бы заслужил этот бой в этой организации. Фергюсон повидал много сильных бойцов и заслужил право на это", - сказал Шлеменко.

"Что касается времени проведения боя, то сейчас Хабиб является большим чемпионом, получает серьезные деньги, и часто драться ему смысла нет. Да он и сам не любитель частых боев. Так что не думаю, что он будет готов так быстро вернуться и перед этим еще отпахать, сомнительно, что бой состоится в январе, хотя я и могу ошибаться. Но смысла торопиться я действительно не вижу, у него по всем фронтам сейчас отлично, Фергюсону надо, Хабибу - нет", - добавил он.

Что касается победы Нурмагомедова над Порье, то ключевым в бою Шлеменко считает эпизод, когда американец предпринял неудачную попытку провести удушающий прием в третьем раунде, которая лишила его сил. "Я ждал победы Хабиба, но не ожидал, что будет так. Перед боем я давал прогноз, что он завершится в конце четвертого - начале пятого раунда, но Хабиб сумел удивить своей подготовленностью, могу ошибаться, но сейчас он был в своей лучшей форме", - сказал собеседник агентства.

"Считаю, что Хабиб победил благодаря тому, что Дастин слишком много сил потратил на удушение, при этом я был уверен, что ему это не удастся. Он потратил слишком много сил, и это не позволило ему дальше работать", - добавил Шлеменко.