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Поединок Нурмагомедов - Порье

Макгрегор хочет реванша с Нурмагомедовым в Москве

Ирландец получил насмешливые комментарии к посту в Twitter с просьбой о реванше
Конор Макгрегор AP Photo/John Locher
Описание
Конор Макгрегор
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 8 сентября. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор хочет провести реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова в Москве. Об этом он написал в Twitter.

"Устройте мой реванш в Москве", - написал Макгрегор сразу после победы Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире в Абу-Даби.

Ирландец получил преимущественно насмешливые комментарии к своему посту. Публика не верит, что ирландец способен что-то противопоставить Нурмагомедову в октагоне. Также ему припомнили инцидент в одном из пабов в Ирландии, когда он ударил пожилого человека за то, что тот отказался от виски, которое выпускается под брендом Макгрегора.

В субботу Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив Порье удушающим приемом в третьем раунде. Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого года, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Из-за потасовки после того боя россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тыс.

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Поединок Нурмагомедов - Порье
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