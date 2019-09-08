Путин: ЧМ по боксу в Екатеринбурге поспособствует популяризации этого вида спорта

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XX чемпионата мира по боксу среди мужчин, который проходит в Екатеринбурге. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Уверен, что чемпионат станет настоящим праздником спорта и дружеского общения. Будет способствовать популяризации бокса, ценностей физической культуры и активного, здорового образа жизни", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Россия рада принимать сильнейших боксеров планеты в столице Урала, которая "по праву славится солидным опытом организации масштабных международных форумов, комфортной городской средой и гостеприимством жителей".

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге продлится до 21 сентября. Всего в турнире примут участие 488 спортсменов из 91 страны.