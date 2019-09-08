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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Коляда настраивается на стабильные выступления в предстоящем сезоне

Спортсмен отметил, что каждый сезон он начинает "с чистого листа"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда нацелен на стабильные выступления в предстоящем сезоне. Об этом фигурист рассказал журналистам после произвольной программы в образе Чарли Чаплина на контрольных прокатах сборной в "Лужниках".

Фигуристу на контрольных прокатах не удалось избежать ошибок ни в короткой, ни в произвольной программах.

"Это начало сезона, будем делать анализ и стремиться к лучшему. Что касается образа Чаплина, то я стараюсь быть похожим на себя, представляю свое видение, как я чувствую, - отметил Коляда. - Я настроен на стабильность, прыжки нужно "напрыгивать" на публике - на тренировке и на разминке я все сделал".

Спортсмен отметил, что каждый сезон ему приходится начинать "с чистого листа". "В моих программах есть шероховатости, мне всегда есть, куда расти. Каждый год все как с чистого листа, приходится искать новые методики", - рассказал 24-летний спортсмен, которому в прошлом сезоне не удалось завоевать призовые места на чемпионатах Европы и мира, а также в финале серии Гран-при.

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