Вороговский: сборная Казахстана готова преподнести сюрпризы российским футболистам

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Казахстанские футболисты выложатся на сто процентов в гостевом матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против сборной России и постараются увезти очки. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил защитник национальной команды Ян Вороговский.

Матч между сборными России и Казахстана пройдет 9 сентября (начало - 21:45 мск) на стадионе "Калининград".

"Мы просматривали прошлую игру в Нур-Султане (россияне обыграли команду Казахстана со счетом 4:0 - прим. ТАСС), учли ошибки, проанализировали игру и готовы преподнести сюрприз и увезти отсюда очки. Мы хорошо начали прошлый матч с киприотами (1:1) и забыли быстрый гол, потеряли концентрацию, могли бы добиться победы. Наверное, потеряли два очка, нежели приобрели одно, но ничейный результат тоже неплох для нас. Мы учли свои ошибки, надеюсь, такого больше не повторится", - заявил Вороговский.

"Это футбол, и все может быть, мы хорошо готовы, все физически и психологически готовы, чтобы показать завтра хороший футбол. Завтра будет для нас решающий матч, вся команда будет биться до конца и выложится на сто процентов. Будем биться за страну, друг за друга, за болельщиков", - добавил он.

После пяти матчей сборная Казахстана занимает третье место в отборочной группе I, набрав семь очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на второй строчке располагаются россияне (12), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург.