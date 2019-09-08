Египтяне победили в смешанной эстафете на ЧМ по современному пятиборью

БУДАПЕШТ, 8 сентября. /ТАСС/. Сальма Абдельмаскуд и Еслам Хамад из Египта победили в смешанной эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Венгрии. Турнир проходил в Будапеште.

Египтяне набрали 1463 очка, второе место заняли французы Элоди Клувель и Валентен Бело (1454), Бело в субботу завоевал золотую медаль в индивидуальном турнире. Третьими стали белорусы Анастасия Прокопенко и Илья Полозков (1448).

Россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов стали седьмыми (1419), россияне заняли второе место в фехтовании и плавании, однако в конкуре - 18-е место, в "комбайне" (бег и стрельба) российская пара стала третьей.

Чемпионат мира по современному пятиборью проходил в Будапеште с 1 по 8 сентября. Следующий чемпионат мира состоится в китайском Сямыне в 2020 году.