Сборная России стала второй в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

ТАСС, 8 сентября. Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Португалии со счетом 2:4 в матче за золотые медали Суперфинала Евролиги. Соревнования прошли в португальском городе Фигейра-да-Фош.

У победителей мячи забили Леонарду Мартинш (24-я минута), Риу Коимбра (30), Бельшиор (32) и Бернарду Мартинш (35), в составе российской команды мячи забили Федор Земсков (7) и Алексей Макаров (11). На 6-й минуте матча Земсков не сумел реализовать пенальти.

В матче за третье место сборная Испании победила команду Италии со счетом 4:1.

Сборная России во второй раз стала серебряным призером турнира, всего в активе российской команды пять побед, еще пять раз россияне становились третьими. В последний раз российская сборная побеждала в Суперфинале в 2017 году. Португальцы победили в Суперфинале в рекордный шестой раз, также они девять раз становились серебряными и шесть раз бронзовыми призерами турнира.

В Суперфинале принимали участие восемь лучших сборных дивизиона А по итогам регулярного сезона.