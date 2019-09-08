Пятиборец Лифанов считает, что лишился медали в смешанной эстафете ЧМ из-за лошади

БУДАПЕШТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Александр Лифанов, занявший вместе с Гульназ Губайдуллиной седьмое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью, считает, что лишился медалиа по вине лошади. Об этом Лифанов сообщил журналистам.

Сальма Абдельмаскуд и Еслам Хамад из Египта победили в смешанной эстафете, второе место заняли французы Элоди Клувель и Валентен Бело, третьими стали белорусы Анастасия Прокопенко и Илья Полозков. Россияне стали седьмыми. Они заняли второе место в фехтовании и плавании, однако в конкуре из-за падения Лифанова с лошади были 18-ми, в "комбайне" (бег и стрельба) российская пара стала третьей.

"Я еще сам до конца не разобрался, что случилось с лошадью, но на разминке тоже были с ней проблемы, - сказал 23-летний Лифанов. - Она набрала недостаточную скорость перед барьером, но я думал, что все же может прыгнуть с места, но этого не случилось. Я, пытаясь помочь, отставлял корпус и в итоге упал. Не знаю, что можно было сделать в такой ситуации".

"Я доволен тем, как мы сегодня выступили в фехтовании, плавании и "комбайне". Только конь нас очень здорово подвел. Медаль сегодня ушла из-под носа", - заключил спортсмен.

На чемпионате Европы - 2019, который проходил в августе в Великобритании, Лифанов завоевал олимпийскую лицензию.