{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Застрелиться и упасть. Российских пятиборцев постигла неудача на чемпионате мира в Венгрии

Российские спортсмены остались без медалей в личных турнирах и провалили смешанную эстафету
Гульназ Губайдуллина EPA-EFE/JOSE MENDEZ
Описание
Гульназ Губайдуллина
© EPA-EFE/JOSE MENDEZ

БУДАПЕШТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по современному пятиборью не оправдала надежды тренеров и болельщиков на чемпионате мира в Будапеште, оставшись без медалей в личных турнирах и провалив смешанную эстафету. Как считает главный тренер национальной команды Андрей Моисеев, от некоторых его подопечных на этом турнире отвернулась удача.

На эту тему

Российские пятиборцы в медальном зачете чемпионата заняли 10-е место с одной бронзовой медалью, которую завоевали в мужской эстафете Александр Лесун и Данил Калимуллин.

Первое место заняла команда Белоруссии, в активе которой оказалось две золотые и одна бронзовая награда. Вторыми стали южнокорейцы (1-1-2), третьими - немцы (1-0-1). Год назад на чемпионате мира в Мехико сборная России не сумела завоевать ни одной награды.

Злосчастная втулка

"Этот чемпионат мира сложился крайне неудачно для нас, иногда нам мешало невезение, - заметил Моисеев. - В частности, это касается Гульназ Губайдуллиной, которая по нашим планам должна была занять минимум второе место или вообще выиграть золото. Но здесь в стрельбе у Гульназ сломался пистолет, из-за чего она выпала из борьбы".

Сама Губайдуллина, которая "застрелилась" в личном турнире еще на первом огневом рубеже, вышла к журналистам, едва сдерживая слезы. Она отметила, что "была готова биться за медали, прекрасно себя чувствовала".

"Для меня очень удивительно, что поломка произошла уже на первом рубеже. Я буквально полтора месяца назад меняла эту втулку, перед каждым стартом каждый винтик подкручиваю, сейчас нахожусь в шоке", - призналась Губайдуллина.

Когда не слушается лошадь

В смешанной эстафете, которая завершала в воскресенье соревновательную программу чемпионата мира, россияне заявили сильнейший состав. После фехтования и плавания Губайдуллина и Александр Лифанов занимали второе место и, по мнению специалистов, оставить их без медалей могла только случайность. И она случилась. В конкуре перед одним из барьеров лошадь отказалась слушаться Лифанова и сбросила своего наездника на землю.

Эта неудача откинула российскую команду на 12-е место, которое не давало никаких шансов побороться за медали даже при хорошо выполненном "комбайне" (беге со стрельбой - прим. ТАСС). В итоге Лифанов и Губайдуллина заняли седьмое место.

"Я еще сам до конца не разобрался, что случилось с лошадью, но на разминке тоже были с ней проблемы, - заметил Лифанов. - Она набрала недостаточную скорость перед барьером, но я думал, что все же может прыгнуть с места, но этого не случилось. Я, пытаясь помочь, отставил корпус, но в итоге упал. Не знаю, что можно было сделать в такой ситуации".

"Сегодня в смешанной эстафете Лифанов допустил грубую ошибку в конкуре из-за того, что ему пока не хватает уверенности. У него была нормальная лошадь, но он очень волновался, поэтому и случилось падение. Это не позволило нам стать в смешанной эстафете первыми", - отметил главный тренер.

По словам Моисеева, по окончании сезона пройдет тренерское собрание, на котором будет тщательным образом проанализировано выступление россиян на главных стартах сезона.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Федерация: победа Стояновского и Красильникова в финале Мирового тура очень значима
Вице-президент ВФВ Андрей Горбенко поздравил спортсменов с победой в престижном турнире
Читать полностью