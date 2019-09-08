Застрелиться и упасть. Российских пятиборцев постигла неудача на чемпионате мира в Венгрии

БУДАПЕШТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по современному пятиборью не оправдала надежды тренеров и болельщиков на чемпионате мира в Будапеште, оставшись без медалей в личных турнирах и провалив смешанную эстафету. Как считает главный тренер национальной команды Андрей Моисеев, от некоторых его подопечных на этом турнире отвернулась удача.

Российские пятиборцы в медальном зачете чемпионата заняли 10-е место с одной бронзовой медалью, которую завоевали в мужской эстафете Александр Лесун и Данил Калимуллин.

Первое место заняла команда Белоруссии, в активе которой оказалось две золотые и одна бронзовая награда. Вторыми стали южнокорейцы (1-1-2), третьими - немцы (1-0-1). Год назад на чемпионате мира в Мехико сборная России не сумела завоевать ни одной награды.

Злосчастная втулка

"Этот чемпионат мира сложился крайне неудачно для нас, иногда нам мешало невезение, - заметил Моисеев. - В частности, это касается Гульназ Губайдуллиной, которая по нашим планам должна была занять минимум второе место или вообще выиграть золото. Но здесь в стрельбе у Гульназ сломался пистолет, из-за чего она выпала из борьбы".

Сама Губайдуллина, которая "застрелилась" в личном турнире еще на первом огневом рубеже, вышла к журналистам, едва сдерживая слезы. Она отметила, что "была готова биться за медали, прекрасно себя чувствовала".

"Для меня очень удивительно, что поломка произошла уже на первом рубеже. Я буквально полтора месяца назад меняла эту втулку, перед каждым стартом каждый винтик подкручиваю, сейчас нахожусь в шоке", - призналась Губайдуллина.

Когда не слушается лошадь

В смешанной эстафете, которая завершала в воскресенье соревновательную программу чемпионата мира, россияне заявили сильнейший состав. После фехтования и плавания Губайдуллина и Александр Лифанов занимали второе место и, по мнению специалистов, оставить их без медалей могла только случайность. И она случилась. В конкуре перед одним из барьеров лошадь отказалась слушаться Лифанова и сбросила своего наездника на землю.

Эта неудача откинула российскую команду на 12-е место, которое не давало никаких шансов побороться за медали даже при хорошо выполненном "комбайне" (беге со стрельбой - прим. ТАСС). В итоге Лифанов и Губайдуллина заняли седьмое место.

"Я еще сам до конца не разобрался, что случилось с лошадью, но на разминке тоже были с ней проблемы, - заметил Лифанов. - Она набрала недостаточную скорость перед барьером, но я думал, что все же может прыгнуть с места, но этого не случилось. Я, пытаясь помочь, отставил корпус, но в итоге упал. Не знаю, что можно было сделать в такой ситуации".

"Сегодня в смешанной эстафете Лифанов допустил грубую ошибку в конкуре из-за того, что ему пока не хватает уверенности. У него была нормальная лошадь, но он очень волновался, поэтому и случилось падение. Это не позволило нам стать в смешанной эстафете первыми", - отметил главный тренер.

По словам Моисеева, по окончании сезона пройдет тренерское собрание, на котором будет тщательным образом проанализировано выступление россиян на главных стартах сезона.