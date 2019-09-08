Россиянка Селехметьева в паре с латвийкой Бартоне победила на юниорском US Open

ТАСС, 8 сентября. Россиянка Оксана Селехметьева и Камилла Бартоне из Латвии победили француженок Обан Дроге и Селин Яниcиевич в финале парного разряда юниорского Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (8:6) в пользу 16-летней Селехметьевой и 17-летней Бартоне.

В одиночном разряде Селехметьева проиграла представительнице Колумбии Марие Камиле Осорио Серрано в полуфинале, которой в четвертьфинале уступила и Бартоне.

Среди россиянок в парном женском разряде на юниорском US Open победы одерживали Галина Фокина в паре со Светланой Кузнецовой (2001), Алиса Клейбанова (2005), Валерия Соловьева (2009), Ирина Хромачева (2011) и Александра Поспелова (2015).