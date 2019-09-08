Сборная Италии по футболу победила команду Финляндии в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 8 сентября. Сборная Италии со счетом 2:1 в гостях обыграла команду Финляндии в матче шестого тура группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча прошла в финском Тампере.

В составе итальянской команды мячи забили Чиро Иммобиле (59-я минута) и Жоржиньо (79, с пенальти), у финской команды гол с пенальти на свой счет записал Теему Пукки (71).

В турнирной таблице группы J лидируют итальянцы, в активе которых после шести матчей 18 очков. Финская команда идет на второй строчке, набрав 12 очков. В следующем матче сборная Италии сыграет с командой Греции дома 12 октября, финская команда в этот же день сыграет в гостях с командой Боснии и Герцеговины.

В другом матче группы J сборная Греции сыграла вничью с командой Лихтенштейна (1:1), а сборная Армении переиграла боснийцев (4:2). В группе F сборные Швеции и Норвегии разошлись миром (1:1), команда Румынии одержала минимальную победу над командой Мальты (1:0), а испанцы разгромили сборную Фарерских островов (4:0).

В матче группы D швейцарцы разгромили команду Гибралтара (4:0), а команды Грузии и Дании не смогли выявить победителя (0:0).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.