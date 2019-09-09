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Летние олимпийские виды спорта

Международный союз современного пятиборья признал сборную России лучшей командой 2019 года

Лучшей спортсменкой года была признана француженка Элоди Клувель
Александр Лесун Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Лесун
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 сентября. Международный союз современного пятиборья назвал сборную Россию лучшей командой 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сборная России на завершившемся в воскресенье в Будапеште чемпионате мира выиграла бронзовую медаль в мужской эстафете, отличились Александр Лесун и Данил Калимуллин. В мужском и женском личных турнирах россияне не сумели попасть в первую десятку, в женской и смешанной эстафетах стали седьмыми.

Лучшей спортсменкой была признана француженка Элоди Клувель, ставшая второй на мировом первенстве в смешанной эстафете, лучшим спортсменом стал обладатель серебра чемпионата мира - 2019, олимпийский чемпион британец Джозеф Чунг. Лучшим тренером признан наставник сборной Великобритании чех Ян Барту.

Чемпионат мира 2020 года пройдет в китайском Сямыне.

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