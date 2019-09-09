Шахматист Дубов привел в пример Карпова, оценивая свои шансы на успех в Кубке мира

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Даниил Дубов скептически оценивает шансы квалифицироваться на турнир претендентов через Кубок мира, однако пример 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова показывает, что в шахматах можно удивить даже самого себя. Об этом он рассказал ТАСС перед стартом Кубка мира.

Турнир будет проходить с 9 сентября по 4 октября в Ханты-Мансийске. В нем примут участие 128 шахматистов, которые в первом раунде поделены по парам и дальше двигаются к финалу через нокаут-систему.

"Формат турнира таков, что только первое и второе места принципиально отличаются от остальных 126. Понятно, что хотелось бы занять одно из них, но это будет очень сложно - слишком много факторов должно совпасть: надо и играть хорошо, и еще чтобы сопутствовала удача. Пока это задача, о которой рано говорить. Если удастся пройти три-четыре круга, то можно будет о чем-то таком думать", - сказал Дубов.

"Так что еду в прекрасный город Ханты-Мансийск просто играть, получать удовольствие. Там я всегда хорошо играл, посмотрим", - добавил он.

Финалисты Кубка мира попадают на турнир претендентов. "Созрел ли для него? Интуитивно мне кажется, что опыта не хватает, но кто знает. Анатолий Карпов в год, когда стал чемпионом мира, все время говорил, что это не его цикл, что у него не получится и он набирается опыта", - отметил 23-летний гроссмейстер.

Призовой фонд Кубка мира составит $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.