Метсола, Рылов и Пулккинен признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 9 сентября. Вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола признан лучшим голкипером прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список лучших игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Метсола в составе клуба одержал две победы в трех матчах, отразив 95,83% бросков и пропуская в среднем 1,3 шайбы за игру.

Лучшим защитником признан Яков Рылов из московского "Спартака", в четырех матчах набравший 3 очка (2 шайбы + 1 передача).

Лучшим нападающим стал финн Теему Пулккинен из минского "Динамо". Форвард, выступавший в Национальной хоккейной лиге с 2013 по 2017 год, с четырьмя заброшенными шайбами в четырех матчах является лучшим снайпером лиги на данный момент, также в его активе одна результативная передача. Пулккинен забрасывал шайбы во всех четырех матчах команды.

Лучшим новичком признан нападающий минского "Динамо" Игорь Мартынов, в четырех матчах форвард отметился четырьмя результативными передачами.