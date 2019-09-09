Филатов: у российских шахматистов высокие шансы отобраться на турнир претендентов через КМ

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) оптимистично оценивает шансы российских гроссмейстеров квалифицироваться на турнир претендентов через Кубок мира. Об этом ТАСС рассказал президент ФШР Андрей Филатов.

Кубок мира открывается в Ханты-Мансийске 9 сентября и завершится 4 октября. В нем примут участие 128 шахматистов, в их числе 28 россиян, которые в первом раунде поделены по парам и дальше двигаются к финалу через нокаут-систему. На турнир претендентов напрямую отберутся только финалисты.

"Наши шахматисты, входящие в сборную России, находятся в хорошей форме, мы считаем, что у них высокие шансы отобраться [на турнир претендентов]. Ребята опытные, показывают сейчас хороший уровень игры. Мы верим в успех", - сказал Филатов.

Призовой фонд Кубка мира составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.