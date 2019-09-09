Шипулин хочет войти в комитет ГД по спорту и реформировать систему подготовки биатлонистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, кандидат от "Единой России" Антон Шипулин, который набрал 41,59% голосов на довыборах в Госдуму по одномандатному кругу № 174 в Свердловской области, планирует попасть в парламентский комитет по спорту и заняться вопросами реформирования системы подготовки биатлонистов. Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

"Первоочередная задача - освоиться. Мое желание - попасть в комитет по спорту, это тема, в которой я разбираюсь. Есть намерения изменить нашу устаревшую систему (подготовки биатлонистов - прим. ТАСС). Я прошел в спорте все ступени, иногда приходилось сражаться за лыжи. Я посмотрел, какая система есть в других странах, и нашу систему надо видоизменять", - сказал Шипулин.

Он добавил, что в ближайшее время планирует сформировать команду, с которой будет работать в течение двух лет.

Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года по биатлону, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете.