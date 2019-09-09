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US Open

Марат Сафин доволен, что ему удалось с юмором прокомментировать финал US Open

После эфира на Первом канале болельщики в соцсетях оставляли восторженные отзывы о комментарии бывшего теннисиста
Марат Сафин Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Марат Сафин
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Марат Сафин доволен тем, что ему удалось с юмором и сарказмом прокомментировать финальный матч Открытого чемпионата США по теннису (US Open) между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом он рассказал ТАСС.

Медведев проиграл Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Комментаторами матча во время трансляции на Первом канале были Александр Кузмак и Сафин. После эфира болельщики в социальных сетях оставляли восторженные отзывы о комментарии Сафина.

"Приятно слышать, что моя работа многим пришлась по душе. Спорт ведь не может без юмора и сарказма, а с юмором у нас все дружат, вроде бы, - сказал Сафин. - Это был интересный опыт. Жаль только, что наш Даня не дожал Надаля".

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"Не думаю, что Первый канал меня пригласит снова. Кажется, я не их формат. Но спасибо за доверие", - добавил Сафин.

Сафин является двукратным победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде (Открытого чемпионата США 2000 года и Открытого чемпионата Австралии 2005 года), он дважды становился обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006) в составе сборной России. В общей сложности россиянин выиграл 15 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Завершил карьеру в 2009 году.

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