Сборная США обыграла бразильцев и сыграет с командой Франции в четвертьфинале Кубка мира

ТАСС, 9 сентября. Мужская сборная США по баскетболу обыграла команду Бразилии со счетом 89:73 в заключительном матче второго группового этапа Кубка мира. Соревнования проходят в Китае.

Больше всего очков в составе команды США набрали Майлз Тёрнер и Кемба Уокер (по 16 очков), в составе бразильской команды - Витор Бените (21). На счету Тёрнера и бразильца Андерсона Варежао по восемь подборов, американец Донован Митчелл сделал семь результативных передач. Сборная США одержала пятую победу подряд. В другом матче группы K греческие спортсмены оказались сильнее чехов (84:77).

В турнирной таблице сборная США заняла первое место, набрав 10 очков, и квалифицировалась в четвертьфинал, где сыграет с командой Франции, которая проиграла австралийцам (98:100) в матче группы L. Со второго места в плей-офф вышли чехи (8), опередившие греков и бразильцев, набравших столько же очков, по дополнительным показателям. В четвертьфинале чехи сыграют с австралийцами.

Команда Греции заняла третью строчку в турнирной таблице и займет место с 9-го по 12-е в итоговой классификации. Спортсмены из Чехии заняли четвертую позицию в группе K и займут место с 13-го по 16-е.

В матчах группы L сборная Литвы обыграла команду Доминиканской Республики (74:55). Из группы L ранее досрочно квалифицировались команды Австралии (10) и Франции (9). Сборные Литвы (8) и Доминиканской Республики (7) заняли третье и четвертое позиции и займут места с 9-го по 12-е и с 13-го по 16-е соответственно.

Плей-офф начнется во вторник

Четвертьфинальные матчи пройдут во вторник и среду. Во вторник испанцы сыграют со сборной Польши в Шанхае, сербы - с командой Аргентины в Дунгуане. В среду американцы сыграют с французами в Дунгуане, австралийцы и чехи встретятся в Шанхае.

Сборная США в 18-й раз принимает участие в мировом первенстве, команда пять раз становилась победителем турнира, трижды - серебряным призером и четыре раза - бронзовым. Бразильцы также в 18-й раз играют на мировом первенстве, команда по два раза становилась чемпионом, серебряным и бронзовым призером соревнований. Кубок мира завершится 15 сентября.