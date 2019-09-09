Лед арены на фестивале ТАФИСА в Ульяновске накроют специальным покрытием

УЛЬЯНОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Ледовый дворец "Волга-Спорт-Арена" в Ульяновске получил специальное покрытие, чтобы закрыть лед для проведения церемонии открытия первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, которая состоится 14 сентября. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля, министр физической культуры и спорта региона Николай Цуканов.

ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта, основные ее задачи - продвижение массового спорта на международном уровне.

"Мы приняли решение, что лед не размораживаем, мы его покрываем. Сохраняем его для того, чтобы у нас не прекращался тренировочный процесс детской юношеско-спортивной школы и для профессиональных команд", - сказал он.

Министр уточнил, что процесс растапливания льда достаточно длительный. "К тому же это нам экономически невыгодно и вызовет недовольство спортсменов [которые тренируются на льду]. Сразу после фестиваля ТАФИСА [в ледовом дворце] будут проведены матчи по хоккею с мячом. Мы вообще попытаемся сейчас использовать эту форму, чтобы ледовый дворец "Волга-Спорт-Арена" всегда оставался со льдом", - добавил Цуканов.

Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. В программе мероприятия запланированы мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, показательные выступления. Ожидается, что на фестиваль приедут представители единоборств и боевых искусств из 30 стран.