Новый стадион на 10-15 тыс. зрителей планируется построить в Элисте

ЭЛИСТА, 9 сентября. /ТАСС/. Новый стадион на 10-15 тыс. человек планируется построить в Элисте для развития футбола, легкой атлетики и других видов спорта, сообщил журналистам Бату Хасиков, набравший на выборах главы региона более 82,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

"Я нашел спонсора, который готов содержать футбольную команду второй лиги "Уралан", это где-то 60 млн рублей в год, но у нас сейчас нет нормального стадиона. Нам не нужен большой стадион, но нужно универсальное спортивное плоскостное сооружение тысяч на 10-15 [зрителей], чтобы там был футбол, легкая атлетика - желающих заниматься огромное количество <…>. Мы включили его (строительство стадиона - прим. ТАСС) в индивидуальный план социально-экономического развития республики Калмыкия (разработан по поручению министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, курирующего республику - прим. ТАСС)", - сказал Хасиков.

По его словам, строительство нового спортивного объекта позволит развивать в Калмыкии целый ряд видов спорта. "Я дружу с Еленой Исинбаевой, она выразила готовность помочь с созданием федерации (легкой атлетики - прим. ТАСС) … Встречался со многими руководителями федераций - все упирается в инфраструктуру", - пояснил избранный глава Калмыкии, добавив, что речь идет также о создании республиканской федерации регби и ряда других видов спорта.

В конце августа Хасиков сообщал ТАСС, что власти Калмыкии разработали индивидуальный комплексный план развития республики, в которой включили более 300 различных мероприятий, касающихся всех сфер развития республики. В настоящее время документ находится на согласовании в правительстве РФ.