Иванюк стал вторым в прыжках в высоту в матчевой встрече между сборными Европы и США

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Российский спортсмен Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту в матчевой легкоатлетической встрече между сборными Европы и США. Соревнования проходят в Минске.

Он показал результат 2,31 м. Победу одержал белорус Максим Недосеков (2,35), который показал лучший результат сезона и установил личный рекорд. Третье место занял американец Джерон Робинсон (2,29). Иванюк принес сборной Европы семь очков.

В беге на 400 м Полина Миллер стала седьмой (52,79 секунды), победу в забеге одержала американка Ваделин Джонатас (51,01). Второй стала ее соотечественница Эллисон Феликс, продемонстрировавшая свой лучший результат в сезоне (51,36). На третьем месте - представительница Польши Ига Баумгарт-Витан (51,52). Миллер принесла сборной Европы два очка.

Ранее в понедельник россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом, Денис Лукьянов стал шестым в метании молота. Во вторник на соревнованиях выступят еще двое россиян - Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту). 26-летний Иванюк является серебряным призером Европейских игр в Минске и бронзовым призером чемпионата Европы. Также на его счету победа на молодежном чемпионате Европы.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (четыре представителя от Европы, четыре - от США), победитель приносит своей сборной девять очков, спортсмен, занявший второе место, - семь очков, далее - на одно очко меньше, результаты спортсменов в мужских и женских соревнованиях суммируются в общем зачете. По итогам соревнований сборная, набравшая наибольшее количество очков, одержит победу в общем зачете. В случае равенства очков победит та сборная, спортсмены которой выиграли большее число соревнований.

На данный момент в турнирной таблице у сборной Европы 250 очков, в активе американцев 226 баллов. Соревнования проходят в Минске на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" и завершатся 10 сентября. В состав сборной Европы вошли шестеро россиян, они соревнуются в нейтральном статусе. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.