Московское "Динамо" уступило "Витязю", потерпев первое поражение в текущем сезоне КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Витязя" дубль на счету Алексея Макеева (11-я и 45-я минуты), также у подмосковной команды шайбы забросили Евгений Монс (3-я минута) и Святослав Гребенщиков (33). В составе "Динамо" отличился Юусо Хиетанен (24). Хиетанен провел 250-й матч в составе московского клуба.

После четвертой пропущенной шайбы в составе "Динамо" была проведена замена вратаря: вместо Ивана Бочарова на лед вышел Александр Еременко, который провел свой первый матч в сезоне.

В других матчах игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" дома переиграл рижское "Динамо" (4:0), московский ЦСКА на выезде победил череповецкую "Северсталь" с тем же счетом. Игрок ЦСКА Андрей Светлаков провел 200-й матч в КХЛ (152 игры в регулярных чемпионатах и 48 - в плей-офф).

"Витязь" возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав шесть очков после четырех игр. "Динамо" опустилось на вторую строчку, уступая "Витязю" по дополнительным показателям (в активе московского клуба также шесть очков после четырех встреч). "Динамо" потерпело первое поражение в сезоне.

В следующем матче в четверг "Витязь" примет "Сочи", "Динамо" на выезде в этот же день встретится с ярославским "Локомотивом".