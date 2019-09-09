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Евро-2020

Черчесов оценил матчи сборной России против команд Шотландии и Казахстана на пять баллов

Сборная России набрала в этих играх шесть очков из шести

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил матчи своей команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года против шотландцев и казахстанцев на пять баллов. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча с казахстанцами.

В понедельник сборная России одержала победу над командой Казахстана со счетом 1:0, встреча прошла в Калининграде. В пятницу в Глазго в игре с шотландцами российская команда также добилась победы - 2:1.

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"Мы играли на более высоких скоростях, чем в Шотландии, - сказал Черчесов. - Перед игрой я сказал футболистам, что им дается шанс и они должны его использовать. Арифметически оцениваю на пять баллов эти игры, шесть очков из шести. Мы еще не успели разобрать игру с Шотландией, работа тренеров специфична - игроки через месяц снова приедут и даже не вспомнят, что там было в сентябре".

В турнирной таблице отборочной группы I сборная России занимает второе место, набрав 15 очков и три очка проигрывая лидирующим бельгийцам, которые одержали шесть побед в шести матчах. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Шотландии.

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