Российский футбольный союз и "Магнит" подписали партнерское соглашение на два года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подписал партнерское соглашение с сетью магазинов "Магнит" сроком на два года, церемония состоялась в Доме футбола в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким, который в 2008 году создал футбольный клуб "Краснодар", он также входит в состав исполкома РФС. "Магнит" стал лидером российского рынка продуктового ретейла по объему выручки и числу магазинов в 2013 году, опередив X5 Retail Group. Однако в 2015 году темпы роста показателей компании замедлились, а в 2016 году "Магнит" показал самое слабое увеличение выручки за всю историю с момента выхода компании на рынок.

В феврале 2018 году ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд рублей. В мае 2018-го ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group Александра Винокурова.