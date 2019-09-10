Испанские баскетболисты обыграли поляков и вышли в полуфинал Кубка мира

ТАСС, 10 сентября. Сборная Испании по баскетболу обыграла команду Польши со счетом 90:78 в четвертьфинальном матче Кубка мира, который проходит в Китае.

Самыми результативными игроками матча стали испанский разыгрывающий Рики Рубио и атакующий защитник польской команды Эй Джи Слотер, набравшие по 19 очков.

В полуфинале, который пройдет 13 сентября, сборная Испании встретится с победителем матча между сборными Австралии и Чехии.

Испанцы в 12-й раз принимают участие в Кубке мира (прежнее название - чемпионат мира), в 2006 году сборная Испании стала победителем турнира. Поляки, которые во втором групповом раунде обыграли команду России (74:79), во второй раз играли на Кубке мира, в 1967 году они заняли пятое место.

Кубок мира в Китае завершится 15 сентября.