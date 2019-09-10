FIDE увеличила число участников Кубка мира 2021 года до 206 шахматистов

ТАСС, 10 сентября. Международная шахматная федерация (FIDE) увеличила число участников Кубка мира в 2021 году до 206 человек. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В первом раунде примут участие 156 шахматистов, 78 победителей выйдут во второй раунд, в котором выступление на турнире начнут шахматисты из топ-50 сеяных. Таким образом, количество кругов возросло с семи до восьми, соревнования проходят по олимпийской системе.

В настоящий момент на Кубке мира играют 128 шахматистов, турнир проходит в семь кругов.

Соревновательная часть Кубка мира 2019 года завершится в Ханты-Мансийске 4 октября. Призовой фонд турнира составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс. Финалисты Кубка мира напрямую попадут на турнир претендентов 2020 года. Победитель турнира претендентов получает право сыграть с чемпионом мира в матче за шахматную корону, в настоящее время чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен.