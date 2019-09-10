Минские барьеры. Шубенкову и Ласицкене не удалось стать лучшими в матче Европа - США

Шубенков занял второе место в беге на 110 м с барьерами, Ласицкене не сумела одержать победу впервые с 17 января в прыжках в высоту

МИНСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Ведущим российским легкоатлетам Сергею Шубенкову и Марии Ласицкене не удалось занять первые места в своих видах на матчевой встрече Европа - США, которая завершилась в Минске. И если поражение возвращающегося в спорт после длительного перерыва барьериста не стало сенсацией, то неудача лидера мирового сезона в женских прыжках в высоту стала для зрителей громом среди ясного неба. Серебряный призер последних чемпионатов мира и Европы Шубенков пришел к финишу в Минске вторым, уступив только обладателю лучшего результата сезона в Европе испанцу Орландо Ортеге. Однако итоговое время российского спортсмена (13,39 секунды) не порадовало. "Сегодня я рассчитывал пробежать получше, да и на разминке я чувствовал себя очень хорошо. У меня почти ничего не болело после трех месяцев проблем. Эти золотые мгновения надо было как-то использовать. Ходом я был не так быстр", - отметил Шубенков.

Россиянин 16 июня на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате стал победителем забега, на финише которого столкнулся с действующим чемпионом мира ямайцем Омаром Маклеодом, который сбил россиянина, свалившись на его дорожку. В результате падения Шубенков получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава, из-за чего был вынужден пропустить более двух месяцев. В финале Бриллиантовой лиги 6 сентября россиянин занял третье место с результатом 13,33 секунды. "Но все равно я полон оптимизма, потому что прогресс есть и восстановление идет. Все это вдохновляет на подготовку к чемпионату мира, к которому я подойду во всеоружии и буду бороться", - заключил спортсмен. Барьер Ласицкене Ласицкене после 18 побед подряд выходила на минскую арену в статусе главного фаворита. В этом сезоне она уже выигрывала зимний чемпионат Европы в британском Глазго, чемпионат России в Чебоксарах, финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе и многие другие крупные турниры. Спортсменка также является обладательницей лучшего результата сезона в мире (2,06 м). После успешных первых высот зрителям на стадионе казалось, что и в Минске россиянка продолжит свою победную серию. Однако на высоте 1,96 м Ласицкене допустила первую ошибку и перенесла оставшиеся две попытки на 1,98 м. Второй прыжок также оказался неудачным, а перед третьим Ласицкене обернулась к зрителям, призывая их поддержать ее хлопками. Помощь зала пришлась кстати, заключительную попытку россиянка выполнила безукоризненно. Но основная соперница Ласицкене - украинка Юлия Левченко - в этот вечер была явно в ударе и прыгнула на 2,02 м, чего россиянке, ставшей в итоге третьей, так и не удалось повторить.

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"Наверное, это должно было произойти. И ничего плохого сегодня не случилось. 1,98 м я сумела взять с третьей попытки и показала, что у меня есть характер. Но теперь у меня появилась злость и понимание, что ты - никто, и надо работать дальше", - сказала двукратная чемпионка мира. Россиянка выступала в Минске с наколенником на правой ноге. "С коленом все хорошо, просто сейчас мне нужно, чтобы этот наколенник был на мне для подстраховки. Нога меня никак не тревожит и на разбеге наколенник не отражается. Он просто греет мое колено", - отметила Ласицкене. "Отразился ли на моем сегодняшнем результате мой статус посла соревнований со всеми вытекающими из этого последствиями? Если я скажу нет, то это будет неправда. Потому что мне здесь очень много внимания уделяется", - сказала россиянка. "И как бы я не старалась себя держать, в меня вселялась излишняя уверенность в себе. Приходилось на протяжении двух вечеров говорить самой себе, что я никто в этом мире, и надо все это забыть. Но не все получилось, как видите", - заметила Ласицкене. Встреча удалась В первом в истории матчевом противостоянии Европы и США победу одержали европейские легкоатлеты. Триумфаторы турнира набрали 724,5 очка, американцы - 601,5. В каждом виде программы выступали по восемь атлетов (четыре представителя от Европы, четыре - от США), всего соревнования прошли в 37 видах.

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