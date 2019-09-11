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Летние олимпийские виды спорта

Этап Мировой серии по прыжкам в воду пройдет в Казани с 20 по 22 марта 2020 года

Стартует серия в Канаде, первый этап пройдет в Монреале с 28 февраля по 1 марта

ТАСС, 11 сентября. Третий этап Мировой серии по прыжкам в воду в 2020 году пройдет в Казани с 20 по 22 марта. Об этом в среду сообщила пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Первый этап пройдет в Монреале (Канада) с 28 февраля по 1 марта, второй состоится в Пекине с 6 по 8 марта. Заключительный этап пройдет в Лондоне с 27 по 29 марта. По итогам Мировой серии определятся обладатели олимпийских путевок на Игры-2020.

Этап Мировой серии в Казани проходит с 2015 года. В 2019 году Казань принимала четвертый этап Мировой серии, который проходил с 10 по 12 мая.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа. Соревнования по прыжкам в воду на Олимпийских играх пройдут с 26 июля по 8 августа.

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