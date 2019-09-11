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Летние олимпийские виды спорта

Перед волейболистами сборной России поставлена задача попасть в финал ЧЕ

Турнир пройдет с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах
Волейболисты сборной России EPA-EFE/TANNEN MAURY
Описание
Волейболисты сборной России
© EPA-EFE/TANNEN MAURY

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Задачей мужской сборной России по волейболу является выход в финал чемпионата Европы. Об этом ТАСС заявил в среду генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Команда отправляется на турнир в ранге одного из фаворитов, - сказал Яременко. - Изначально чемпионат Европы был в плане как основное мероприятие сезона наряду с отбором на Олимпийские игры. Задача стоит максимальная - хочется видеть команду в финале. Препятствий для этого больших нет, команда на это способна".

"Турнир длинный, он затянут - это основная трудность. План - набирать форму по ходу чемпионата Европы", - добавил собеседник агентства.

В 2019 году сборная России выиграла Лигу наций. Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

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