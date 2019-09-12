Российская теннисистка Флинк не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Японии

ТАСС, 12 сентября. Россиянка Варвара Флинк проиграла представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо во втором раунде Открытого чемпионата Японии по теннису среди женщин, который проходит в Хиросиме. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу испанской спортсменки. Соперницы второй раз встречались между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), оба раза побеждала Соррибес-Тормо. В четвертьфинале испанка сыграет с победительницей матча между Мисаки Дои (Япония) и Зои Хайвс (Австралия).

Ранее в следующую стадию пробилась россиянка Вероника Кудерметова, получившая от организаторов второй номер посева. Она обыграла американку Кристину Макхейл и теперь в встретится с немкой Лаурой Зигемунд.

Турнир завершится 15 сентября.