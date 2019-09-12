Россияне Дэвис и Смолкин считают, что на Гран-при в Челябинске показали свой лучший прокат

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин считают ритм-танец на этапе юниорского Гран-при в Челябинске своим лучшим выступлением в карьере. Об этом спортсмены сообщили журналистам в четверг.

Дуэты представляют свои ритм-танцы на соревнованиях в Челябинске в четверг. Дэвис и Смолкин получили за свой прокат 64,79 балла, что является их личным рекордом.

"Мы надеемся, [лучший результат стал возможен] за счет того, что мы проделали работу после этапа Гран-при в Лейк-Плэсиде, улучшили какие-то вещи, хотелось бы верить, что сегодняшний результат стал следствием этого, - сказал Смолкин. - Наверное, это лучшее наше выступление. Мы проходим период юниорского катания, набираемся опыта, безусловно, мы хотим побеждать, как и все, кто занимается спортом, но такой задачей принципиальной себе не ставим. Конечно, всем обидно проигрывать, но мы за другим ехали в США, наша первоочередная задача - развиваться".

В межсезонье Дэвис и Смолкин переехали в США для работы с тренером Игорем Шпильбандом.

"Мы очень благодарны Игорю и всей команде, что они нас так поддержали, сразу за нас взялись с большим удовольствием, - сказал Смолкин. - Мы начали много и охотно работать, поэтому мы очень довольны, как все продвигается, и надеемся, что продолжим в том же духе. Насчет того, что изменилось в нас, - это скорее смогут сказать техническая бригада и зрители, конечно, мы стараемся придать больше мягкости своим движениям, в первую очередь - коленям, добавить пластики, что наиболее присуще парам с Запада. Конечно, когда Игорь стоит за бортиком, это и ответственность, безусловно, но нам очень приятно, что такой великий специалист в танцах на льду представляет нас, а мы - его".

Танцевальные дуэты представят произвольные программы в субботу.